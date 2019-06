di Agente Lisa

Yuri è in terapia intensiva, accoltellato al torace da un marito violento che aveva appena incendiato la tabaccheria della moglie con lei dentro e dalla quale si sta separando.

Perché Yuri? Perché lui è un poliziotto e insieme al collega di Volante si era precipitato in soccorso della donna che era riuscita a chiamare il numero di emergenza approfittando di una distrazione di quel marito sotto i fumi dell’alcol e del rancore. Un soggetto già con precedenti penali.

Era in auto Yuri quando l’uomo, fuggendo al loro arrivo, si è schiantato con la macchina contro la Volante. Poi è sceso e quando Yuri lo ha visto arrivare con in mano quel coltello dalla lunga lama ha avuto la possibilità di fare fuoco ma il collega di pattuglia, che gli era andato incontro per bloccarlo, in quell’istante era quasi in traiettoria e lucidamente ha scelto di correre il rischio lui piuttosto che ferirlo, magari mortalmente.

Come nel cinema a tutti gli eroi buoni viene in soccorso qualcuno speciale. Per lui è stato Andrea, un collega della volante di rinforzo arrivata sul posto dopo il ferimento. Ha capito che doveva portarlo prima possibile in ospedale perché perdeva molto sangue e tenendogli premuto un fazzoletto sulla ferita ha guidato fino ad affidarlo ai medici del pronto soccorso. Probabilmente gli ha salvato la vita.

Yuri e Andrea due ragazzi in uniforme, due ragazzi in gamba davvero.

Yuri aspettiamo buone notizie e da qui anche noi ci mettiamo in fila fuori dalla tua stanza per augurarti una rapida ripresa

