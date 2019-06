Cagliari, paura a Genneruxi: “Se non torniamo insieme, faccio saltare la casa in aria”. Alla fine è stato arrestato l’uomo di 35 anni che con le sue minacce alla ex compagna terrorizzata ha fatto persino evacuare la palazzina, dove minacciava di aprire una bombola del gas. Proprio ieri la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti alla Polizia. L’episodio è avvenuto in via San Giuliano: la palazzina era invasa dall’odore del gas, sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che i vigili del fuoco. L’uomo è di origini brasiliane, per fortuna l’appartamento è stato messo in sicurezza.

L'articolo Cagliari, paura a Genneruxi: “Se non torniamo insieme, faccio saltare la casa in aria” proviene da Casteddu On line.