“Cucciolo io non ci voglio credere…”, scrive l’amica Nicoletta sulla sua bacheca. “Un dolore immenso. Ci eravamo visti da poco in biblioteca di economia! Destino infame. Un ragazzo splendido”, così l’amico Edoardo Scarpetta lo ricorda commosso. A Cagliari è il giorno di dolore per la morte del povero Luca Noli, appena 23 anni, dopo lo schianto fatale avvenuto questa notte in via Cadello. Il ragazzo di Dolianova si occupava di Architettura, MogoroLab era solo uno degli ultimi progetti che gli stavano a cuore.

Verso le 4 del mattino ha perso il controllo della sua Smart che forse ha colpito un cordolo, si è ribaltata, e ha finito la drammatica corsa contro un palo. Luca non è il primo ragazzo purtroppo che perde la vita in circostanze simili negli ultimi anni nel Cagliaritano, ma la sua morte così assurda, così prematura, ha davvero sconvolto tutti quelli che lo conoscevano perchè era un ragazzo stimatissimo, non solo nelle sue attività. Un ragazzo sorridente, pieno di vita e di ambizioni, di speranze per il futuro. I suoi selfie su Fb nelle tavolate con gli amici, che oggi gli scrivono “non ti dimenticheremo mai”. Non resta che un sospiro e un dolce ricordo: “Amico mio…”.

L'articolo Luca Noli, l’amaro addio a un ragazzo d’oro andato via presto: “Cucciolo, io non ci voglio credere…” proviene da Casteddu On line.