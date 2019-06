San Siro, la grande rivincita di Ligabue: un concerto speciale per abbracciare e emozionare il suo pubblico

di Claudia Assanti da San Siro “22 anni dopo il suo primo San Siro, Luciano Ligabue torna alla Scala del calcio con il suo nuovo spettacolo. Il clima è incandescente, sotto ogni punto di vista. 38 gradi registrati, 45 percepiti. Ma tutto ciò, con i disagi che comporta, non ha affatto rovinato la splendida atmosfera. Quasi 60 mila persone presenti hanno risposto al richiamo di Luciano, più carico che mai. Concentratissimo, energico e con tanta voglia di ritrovarsi con il suo pubblico, il Liga ci regala una scaletta potremmo dire perfetta, alternando i suoi classici ai brani del nuovo album Start. Uno spettacolo “da stadio”, in cui però non mancano momenti voce e chitarra, i più suggestivi dell’intero show. Luciano non si risparmia neanche un attimo, e la coreografia che i fan hanno creato per festeggiare l’anniversario del suo primo San Siro è solo un’ulteriore emozione per una serata senza battute d’arresto e tanta, tantissima adrenalina. La coreografia, a cui i fan hanno lavorato per mesi, coinvolgeva il primo e secondo anello rosso dello stadio: tanti cartoncini bianchi a rossi, che componevano la scritta “Start ” e sotto uno striscione con scritto “28 giugno 1997- 2019- Si accende lo spettacolo “. San Siro, si sa, è un posto speciale per pubblico e artisti e l’atmosfera che riesce a creare unica.

“Luciano si sente a casa, e si vede. Tocca spesso le mani delle persone in prima fila, si lascia andare, incastrando vecchio e nuovo con scioltezza. E se per qualcuno potrà essere uno show che non è nuovo per la carriera di Luciano, il cantautore porta sul palco sostanzialmente la sua anima. Se i maxischermi rendono giustizia all’ aspetto che appartiene più prettamente, com’ è giusto che sia, alla forma spettacolo più pura, la sincerità con cui Luciano affronta il palco è ancora maggiore, tale da superare qualsiasi led o immagini a effetto. In un momento in cui spesso manca l’essenza e si perde di vista ciò che conta davvero, lasciarsi andare ad un pianto liberatorio nel mezzo di San Siro, assieme a quasi 60 mila persone, ci fa dimenticare, almeno per due ore, le difficoltà di ogni giorno. Non è questo, forse, il senso della musica?”.

Ecco la scaletta completa del concerto di ieri sera:

Polvere di stelle

Ancora noi

A modo tuo

Si viene e si va

Quella che non sei

Balliamo sul mondo

Medley chitarra e voce: Una vita da mediano/Questa è la mia vita/Tu sei lei/Un colpo all’anima

Happy hour

La cattiva compagnia

Non è tempo per noi

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

Mai dire mai

Medley Rock Club: Vivo morto o X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire

Quello che mi fa la guerra

Niente paura

Certe donne brillano

Certe notti

A che ora è la fine del mondo

Tra palco e realtà

BIS:

Piccola stella senza cielo

Urlando contro il cielo

Polvere di stelle Ancora noi A modo tuo Si viene e si va Quella che non sei Balliamo sul mondo Medley chitarra e voce: Una vita da mediano/Questa è la mia vita/Tu sei lei/Un colpo all’anima Happy hour La cattiva compagnia Non è tempo per noi Marlon Brando è sempre lui Luci d’America Mai dire mai Medley Rock Club: Vivo morto o X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire Quello che mi fa la guerra Niente paura Certe donne brillano Certe notti A che ora è la fine del mondo Tra palco e realtà BIS: Piccola stella senza cielo Urlando contro il cieloPolvere di stelle Ancora noi A modo tuo Si viene e si va Quella che non sei Balliamo sul mondo Medley chitarra e voce: Una vita da mediano/Questa è la mia vita/Tu sei lei/Un colpo all’anima Happy hour La cattiva compagnia Non è tempo per noi Marlon Brando è sempre lui Luci d’America Mai dire mai Medley Rock Club: Vivo morto o X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire Quello che mi fa la guerra Niente paura Certe donne brillano Certe notti A che ora è la fine del mondo Tra palco e realtà BIS: Piccola stella senza cielo Urlando contro il cielo

Polvere di stelle Ancora noi A modo tuo Si viene e si va Quella che non sei Balliamo sul mondo Medley chitarra e voce: Una vita da mediano/Questa è la mia vita/Tu sei lei/Un colpo all’anima Happy hour La cattiva compagnia Non è tempo per noi Marlon Brando è sempre lui Luci d’America Mai dire mai Medley Rock Club: Vivo morto o X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire Quello che mi fa la guerra Niente paura Certe donne brillano Certe notti A che ora è la fine del mondo Tra palco e realtà BIS: Piccola stella senza cielo Urlando contro il cielo

Fonte: Casteddu On Line