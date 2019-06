Divieto di fumo e di gettare rifiuti in spiaggia: la svolta sarda ecologica di San Vero Milis

Divieto di fumo e di gettare rifiuti nelle spiagge: la svolta sarda ecologica di San Vero Milis. L’Amministrazione comunale di San Vero Milis anticipando l’imminente approvazione di apposito Regolamento Comunale per la Vivibilità Urbana e per la Qualità della Vita, a decorrere dal 01 luglio 2019 ha disposto con apposite ordinanze il divieto di fumo a tutti i cittadini residenti e non del Comune di San Vero Milis su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza e altresì il divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque e inoltre sono state emanate disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale. Viene così fatto divieto di vendita per asporto e uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. In fase di prima applicazione delle disposizioni dell’ordinanza è tuttavia consentito ai medesimi operatori di utilizzare i materiali giacenti nei rispettivi depositi comunque entro e non oltre il 01/08/2019.

