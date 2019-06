Comaschi e i suoi cioccolati in Sardegna

Fa cioccolatini che sembrano gioielli. E ora ha iniziato a farli assaggiare anche in Sardegna. Il suo quartier generale sarà il Forte Village resort. Con il maître chocolatier Davide Comaschi la grande pasticceria arriva nel sud dell'isola. Un acquisto importante: è tra i più grandi chocolate designer ed è stato eletto campione del mondo di cioccolateria al Wold Chocolate Masters di Parigi. Praline, mignon, gelati, sorbetti e dolci monoporzione: così Comaschi proverà a deliziare i palati degli ospiti del Forte Village con il suo "chocolate and pastry corner" nell'elegante piazzetta del Resort, inaugurato ufficialmente. Uno chef del cioccolato che unisce creatività, studio e passione in ogni suo prodotto.

Nato nel 1980 a Milano, si forma al Politecnico del Commercio e del Turismo e inizia la sua carriera in una delle pasticcerie più famose di Milano: la storica Pasticceria Martesana. In poco tempo diventa pastry chef imparando dal maestro e amico Vincenzo Santoro. Nel 2010 entra in AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). E qui incontra Iginio Massari, fondatore dell'Accademia. Insieme danno vita a una collaborazione nell'ambito dei corsi Cast Alimenti e preparano i World Chocolate Masters. Nel 2013 Davide Comaschi ottiene uno dei riconoscimenti più importanti della sua carriera: è il primo italiano a vincere i World Chocolate Masters di Parigi. Un altro riconoscimento importante arriva nel Natale 2018, quando gli viene assegnato il World Guinness Record per “The Largest Panettone”: il panettone artistico decorato al cioccolato più grande del mondo e presentato in Galleria Vittorio Emanuele. E in Sardegna presenta anche un'anteprima: la nuova linea "Unforgettable chocolate experience" con la Galaxy Collection 2019. Tutto parte dalla pralina con cui Comaschi ha vinto il mondiale World Chocolate Master: la collezione prende forma e si sviluppa in dieci esperienze gustative ispirate agli dei dell'Olimpo.