Hotspot gratuiti a Marrubiu

Potenziamento nel centro abitato e nuove installazioni nella frazione di Sant’Anna

Hotspot gratuiti per i cittadini di Marrubiu per abbattere il digital divide. Venerdì prossimo, 5 luglio, durante un’assemblea pubblica in programma al Teatro – Circolo sociale di Sant’Anna, verranno presentati i nuovi punti di installazione della infrastrutture di ricetrasmissione nella frazione e nel paese e il loro funzionamento.

“Si tratta di un progetto in collaborazione con la ditta Wolnet”, spiega il sindaco del paese Andrea Santucciu. “Nel centro abitato, dove gli hotspot erano presenti dal 2011, si tratta di un potenziamento, mentre nella frazione di Sant’Anna eravamo scoperti”.