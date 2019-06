Il Museo Antonio Gramsci di Ghilarza chiude per lavori di ristrutturazione La Casa Museo non sarà visitabile per venti giorni

Circa un mese di chiusura per la Casa Museo Antonio Gramsci di Ghilarza. Il Museo non sarà visitabile dal 1 al 20 luglio.

La Casa Museo dedicata a Antonio Gramsci chiuderà per lavori di ristrutturazione, nel tetto e nel sistema impianti. Durante il periodo di chiusura lo staff della Casa Museo sarà disponibile per fornire maggiori informazioni e per prenotare visite guidate dal 20 luglio in poi.

Per contattare lo staff è possibile mandare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o consultare la pagina Facebook Casa Museo di Antonio Gramsci, o il Profilo Instagram casa_gramsci_profilo_ufficiale.

