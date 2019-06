Proseguono i servizi di controllo della Polizia Locale nei locali e negli esercizi dei quartieri della movida cittadina. Anche nei giorni scorsi, come da diverse settimane, il personale della Polizia Amministrativa e Commerciale del Corpo, ha effettuato diverse verifiche a seguito delle quali sono emerse diverse violazioni amministrative.

In particolare la scorsa notte, in alcuni minimarket dei quartieri Marina e Stampace, sono state contestate le violazioni nell’ordinanza 30; i titolari dei tre esercizi sanzionati dovranno pagare la somma di 500 euro e rischiano il provvedimenti di sospensione del titolo per l’esercizio dell’attività. Controllati anche alcuni ristoranti; uno di questi non è risultato in regola ed è stato multato per la mancanza dei cartelli di divieto di fumo, del listino prezzi e il superamento dei limiti di impatto acustico ambientale (rilevato nei scorsi giorni a cura dell’Arpas). Anche in un altro locale controllato è emersa l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancanza della lista degli ingredienti del gelato posto in vendita e la mancanza dei precursori alcoltest. I controlli pianificati per tutta la stagione estiva, continueranno nei prossimi giorni.

(FOTO POLIZIA MUNICIPALE)

L'articolo Cagliari, raffica di controlli della polizia locale nei quartieri della movida: sanzionati diversi locali proviene da Casteddu On line.