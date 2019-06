Cagliari, schianto all’alba in via Cadello dopo una serata con amici: Luca muore a 23 anni

Stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici. Poi in via Cadello, subito dopo la rotatoria, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Smart che è andata a sbattere contro il cordolo dell’aiuola spartitraffico, finendo la sua corsa su un palo della linea filoviaria, ribaltandosi. Ha perso la vita così, in un terribile incidente stradale Luca Noli, 23 anni studente di architettura, viveva a Cagliari ma originario di Dolianova. Appresa la notizia su facebook già le prime parole di cordoglio degli amici increduli dalla terribile notizia.

