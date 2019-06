L’inter per la costruzione dell’edificio è stato avviato il 2 maggio del 1959, quando il Centro E.T.F.A.S., Ente per la Trasformazione Fondiaria e Agraria in Sardegna, di Arborea presentò istanza di costruzione della “Casa del Cooperatore”, un fabbricato ideato per ospitare la sede degli uffici della Cooperativa Assegnatari Arborea e costruito su due piani.

L’edificio ha ospitato negli anni passati molte attività tra le quali quelle degli uffici della Cooperativa Assegnatari ETFAS Arborea e quella della Quotisti ETFAS del Sassu.

Negli scorsi mesi si è perfezionato il passaggio dell’immobile al patrimonio del Comune al prezzo simbolico di 1 euro.

Sabato, 29 giugno 2019

L'articolo La Casa del Cooperatore di Arborea diventa un centro di promozione del territorio sembra essere il primo su LinkOristano.it.