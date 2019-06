Cristalli di auto abbandonati in un sacco nel bosco

Denuncia: cristalli di auto abbandonati in un boschetto La segnalazione di un lettore

Numerosi cristalli di auto sono stati abbandonati chiusi dentro un sacco in un boschetto di eucalipto, in località Is Bangius, a Sant’Anna di Marrubiu.

La segnalazione arriva da un lettore, corredata da nelle quali sono visibili alcuni parabrezza e lunotti, frantumati o pesantemente scheggiati.

Sono state allertate le autorità competenti.