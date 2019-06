Cagliari, minaccia di far saltare la casa se non tornano insieme: fermato l’ex compagno

Ha minacciato di far saltare la casa se non fossero tornati insieme. L’episodio questa mattina a Cagliari, l’allarme al 113 è stato lanciato dalla vittima attorno alle 9:30. La palazzina in via san Giuliano è stato evacuata, nell’abitazione dove sono entrati gli agenti della volante e vigili del fuoco, è stata trovata una bombola gpl con il tubo tagliato e un forte odore di gas. E’ stata attivata subito una caccia l’uomo. In stato di fermo si trova l’ex compagno della donna, un 35enne brasiliano, con regolare permesso di soggiorno, che si trova ora in Questura.

(notizia in aggiornamento)

