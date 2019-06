Omicidio di una donna a Quartu S. E. Ricercato il fratello

Continuano le serrate ricerche di M. M. fratello della donna, S.M. 55enne trovata cadavere nella propria abitazione a Quartu in Via Europa.

Impiegate decine di uomini, unità cinofile per la ricerca di persone, elicottero dell'11* Elinucleo CC di Elmas, team dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, squadre del 9* Battaglione Sardegna, nonché unità della Sezione Anticrimine del Ros

Dalle primissime ore di oggi, militari della compagnia cc di Quartu e del nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari stanno eseguendo:

- attività di sopralluogo per omicidio in abitazione di una donna del posto (S.M, cl 1964, disoccupata, separata);

- attività di ricerca del presunto autore, il fratello convivente (M.M, cl 1967, disoccupato, coniugato), allo stato irreperibile.

Sul luogo del delitto anche il pm dott Pili e il medico legale dott De Montis

Ricerche in corso anche per l'arma del delitto: un coltello.