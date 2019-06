Stasera le premiazioni della Sartiglia. I cavalieri: “Noi non ci saremo”

Sono fissate per oggi le premiazioni dei migliori cavalieri, protagonisti della Sartiglia 2019. La cerimonia è in programma alle 18 nella Sala conferenza dell’Hospitalis Sancti Antoni, ma saranno disertate dai protagonisti della giostra di carnevale. Il presidente dell’associazione cavalieri, Ignazio Nonnis, infatti, ieri ha confermato la decisione, appoggiata da tutti gli associati, di non presentarsi alla cerimonia. Continua, dunque, la protesta dell’associazione nei confronti della Fondazione, per i criteri di ammissione dei partecipanti alla giostra del carnevale oristanese.

Saranno premiate le migliori discese alla stella e le migliori evoluzioni delle due giornate. Premi anche per i migliori complessi sardi e spagnoli, per il miglior cavallo e per la miglior pariglia di cavalli anglo arabo sardi e derivati.

Queste le classifiche stilate dalla giuria della Sartiglia 2019:

Migliori Complessi

Costumi Sardi Marco Arca – Enrico Fiori – Alessandro Orrù

Costumi Spagnoli Sonia Cadeddu – Alessandro Manca – Ilaria Rosa

Miglior Cavallo Anglo Arabo Sardo

Uragano Baio, maschio baio di anni 6, figlio di King Size e Lucy Mar, allevatore Antioco Poddighe, montato dal cavaliere Furio Tocco.

Miglior Pariglia Cavalli Anglo Arabo Sardi

Nevril, maschio baio oscuro di anni 13, figlio di Aluba e Uriabella, montato dal cavaliere Cristian Pisano; Rospo, maschio sauro di anni 9, figlio di Fair Play D’Oc e Armidea, montato dall’amazzone Elisabetta Sechi; Quanitta, femmina saura di anni 10, figlia di Fascino e Valdumella, montata dal cavaliere Giovanni Serra.

Sa Sartiglia di Domenica 3 Marzo 2019

Miglior discesa alla stella

Andrea Cinus

Migliori evoluzioni

1° Giuseppe Catapano – Francesco Serra – Marco Serra

2° Federico Fenu – Sergio Ledda – Matteo Licheri

3° Cristian Pisano – Elisabetta Sechi – Giovanni Serra

Sa Sartiglia di Martedì 5 Marzo 2019

Miglior discesa alla stella

Claudio Tuveri

Migliori evoluzioni

1 Luigi Iriu – Daniele Mattu – Cristian Sarais

2° Cristian Pisano – Elisabetta Sechi – Giovanni Serra

3° Federico Fenu – Sergio Ledda – Matteo Licheri.

Sabato, 29 giugno 2019

L'articolo Stasera le premiazioni della Sartiglia. I cavalieri: “Noi non ci saremo” sembra essere il primo su LinkOristano.it.