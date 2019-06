Il Flag Pescando pubblicherà un ricettario sui piatti di mare dell’Oristanese

Conclusa a San Giovanni di Sinis la rassegna di presentazione dei menù

Si concluderà con la presentazione di un ricettario che racconta i diversi e tradizionali modi di cucinare il pesce, la serie di eventi estivi proposti dal Flag Pescando della Sardegna Centro Occidentale, che si propone di promuovere la creazione di una rete tra il mondo della pesca e quello della ristorazione di qualità, nei centri della costa che va da Cuglieri a Arbus.

Le ricette, raccolte fra le persone anziane dei vari paesi, saranno riunite in una pubblicazione da distribuire fra i ristoranti e gli ittiturismo della costa, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere l’impiego del pescato locale sulle tavole di residenti e turisti

Intanto nei giorni scorsi la borgata di San Giovanni di Sinis ha ospitato l’ultimo appuntamento di Cucinando, la rassegna di presentazione dei menu estivi a base di pesce che ha già toccato i centri di Arborea, Cuglieri e Oristano.

A due passi dall’incantevole mare di San Giovanni, e ospiti della graziosa trattoria Vento Maestro Lido Bar, lo chef Elia Saba ha dato vita al quarto degli show cooking in calendario. Davanti a un pubblico attento e curioso sono state preparate e poi offerte in degustazione due pietanze a base di muggine e di pesce di paranza, accompagnate da vini della cantina Contini di Cabras, mentre Corrado Casula ha trattenuto gli ospiti con una serie di curiosità sui piatti .

“Quello appena concluso – ha affermato Sandro Murana, presidente del Flag Pescando – è un percorso che ha messo in evidenza le grande potenzialità del nostro territorio, non solo per le eccellenze paesaggistiche e ambientali, ma anche per la professionalità dei nostri chef, in grado di valorizzare con ricette tradizionali e innovative il pescato locale, di cui vogliamo contribuire a valorizzare le notevoli qualità”.