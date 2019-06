Cerimonia di saluto degli Arcivescovi di Oristano: vademecum

Il Comune di Oristano, in occasione delle Concelebrazioni eucaristiche di saluto alla Diocesi da parte di Mons. Ignazio Sanna e dell’ingresso di Mons. Roberto Carboni, ha disposto alcune modifiche alla circolazione.

La cerimonia di saluto di monsignor Ignazio Sanna si svolgerà e dell’ingresso ed inizio del ministero episcopale nell’Arcidiocesi di Oristano di monsignor Roberto Carboni, è in programma domenica 7 luglio.

In entrambe le giornate è vietata la sosta, con rimozione forzata, in tutta la Piazza Giovanni Paolo II, in Via Duomo, ambo i lati, fino all’intersezione con Via De Castro, a partire dalle ore 15 e fino a cessate esigenze.

A partire dalle ore 16:00 e fino a cessate esigenze, è vietata la circolazione in via Duomo (eccetto che per i residenti in possesso di pass-ztl che intendono raggiungere Via Eleonora D’Arborea). Il traffico veicolare sarà deviato in Via Ciutadella De Menorca.

Gli autobus dovranno fermarsi in via San Francesco (lato Tribunale) ed una volta fatti scendere i passeggeri proseguiranno per l’area di sosta di Via Emilio Lussu. Al termine della Celebrazione potranno raggiungere nuovamente la via San Francesco per il recupero dei passeggeri.

I fedeli che raggiungeranno Oristano in autobus potranno raggiungere la Cattedrale tramite l’attraversamento pedonale dal campo sportivo del Seminario Arcivescovile, con accesso in via Cagliari 167.

Sono istituite le seguenti aree di sosta: per vescovi e autorità provinciali in possesso di pass auto via Cagliari 181 (Giardino dell’ Arcivescovado); per sacerdoti e sindaci in possesso di pass auto il parcheggio sopraelevato e sotterraneo con ingresso da via Foscolo e via Carducci, questi raggiungeranno la Cattedrale tramite l’attraversamento pedonale dal campo sportivo del Seminario Arcivescovile, con accesso in via Cagliari 169; per i familiari dell’arcivescovo in possesso di pass auto via Cagliari 169 (Seminario Arcivescovile); per i disabili via Cagliari 167 (Parcheggio Seminario fronte Via San Francesco); per i coristi Via Michele Pira 17 (Campo sportivo PP. Cappuccini).

Personale delle associazioni di volontariato e scout cureranno l’accoglienza dei fedeli e la vigilanza ai varchi.

Venerdì, 28 giugno 2019

