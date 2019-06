Cagliari, perde il controllo della Smart e si schianta su un palo: muore 23enne

Luca Noli, 23 anni, di Dolianova è l’ennesima vittima della strada. Ha perso la vita questa mattina all’alba in un tragico incidente in via Cadello. A bordo di una Smart For Two, dopo aver percorso via Is Mirrionis nel tratto in discesa dalla piazza D’Armi, e aver attraversato la rotatoria con via Campania è andato a sbattere contro il cordolo dell’aiuola spartitraffico e, dopo aver abbattuto una palina della segnaletica, l’auto si è ribaltata sul fianco andando a impattare su un palo della linea filoviaria per poi fermarsi al centro della carreggiata. Nulla da fare per il giovane, un’unità medicalizzata del 118 giunta sul posto, ha dovuto constatare il decesso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

