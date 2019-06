La spesa sotto casa ritorna di moda: “A Cagliari tutti hanno bisogno di una bottega”

Le lunghe file alle casse nei centri commerciali? Difficile sradicare una “tradizione” ormai consolidata tra molti cagliaritani, ma qualcuno ci prova. Come? Aprendo una bottega, un tuffo in quel passato fatto di buste riempite di frutta e verdura direttamente sotto casa, senza dover prendere l’automobile e imbottigliarsi nel traffico. Giorgio Corrias, 53 anni, da qualche settimana ha aperto un negozietto dove è possibile trovare, oltre a mele e carote, anche latte, affettati vari e pane. Da Quartu Sant’Elena al rione cagliaritano di San Benedetto, in via Lai: “Certo, qui c’è già il mercato civico, però la sera è chiuso e molti non possono fare la spesa di mattina ma solo dopo che finiscono di lavorare, spesso non prima delle venti. E poi”, afferma Corrias, “non sempre i cibi che si trovano in un supermercato sono freschi, anzi, sono confezionati. Le botteghe stanno riprendendo piede, per me quest’apertura rappresenta una scommessa”. E l’affitto? Più basso di altre strade: “In via Paoli per un locale più piccolo vogliono anche 1200 euro al mese, qui ne pago seicentocinquanta”. E, se Corrias sorride perchè, in poco tempo, è già riuscito a crearsi uno zoccolo duro di clienti, il suo volto fa una smorfia quando si parla del porta a porta. Tra frutta e verdura l’umido prodotto è sempre tanto: “Sono aperto dalle sette alle quattordici, poi faccio due ore di pausa. Ho trovato sotto la porta del negozio un bigliettino di avviso da parte di chi raccoglie i rifiuti, non mi hanno trovato e non mi hanno potuto consegnare il calendario con i giorni di raccolta. Ogni giorno passano vari camion per svuotare i mastelli, ma non so mai quando buttare la spazzatura, ho provato anche con AligApp ma nulla, dovrò andare di persona in viale Ciusa a chiedere, perdendo comunque tempo. Per ora, ringrazio alcuni colleghi che mi fanno la cortesia di prendere anche il mio bidone per farlo svuotare”. GUARDATE IL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=rhVhHXOTDFM&feature=youtu.be

Fonte: Casteddu On Line