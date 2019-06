Incendio in un deposito rifiuti a Macchiareddu: ore di lavoro per i vigili per domare il rogo

Incendio ieri notte in un deposito per lo stoccaggio di rifiuti nella struttura del Casic in località “Macchiareddu”. Sul posto sono state inviate le squadre di Pronto intervento della sede centrale, gli operatori dei vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo dopo un intervento che si è protratto alcune ore. Sul posto anche la squadra del Nucleo speciale Nucleare Biologico Chimico Radiologico. Le squadre VVF sono intervenute con cinque automezzi, per un totale di quattordici operatori. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

