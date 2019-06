Cagliari, a San Benedetto crollano gli affitti e rinasce il commercio: “Botteghe e osterie per il rilancio”

Da metri quadri polverosi a metri quadri “puliti” e, soprattutto, vivi. Nel rione cagliaritano di San Benedetto c’è chi prova, dopo le molte chiusure degli ultimi mesi, a far rifiorire il commercio. Via la polvere e i cartelli “affittasi” dalle serrande, ed è proprio il canone mensile – più basso rispetto ad altre zone della città, come via Paoli e, strano ma vero, via della Pineta – a spingere alcuni imprenditori a mettere in gioco i propri soldi. Nelle ultime settimane hanno aperto una panetteria, un lavasecco, una bottega di frutta e verdura e un ristorante. La curiosità? Tutte le attività sono sorte a pochi metri di distanza da quel mercato civico dove i boxisti, tra clienti in fuga, ascensori e scale mobili guaste, non sanno più a quale santo votarsi. Eppure, proprio in uno dei rioni più “anziani”, c’è chi prova a intercettare – o far arrivare – una clientela prevalentemente giovane. Francesco Cozzolino, 54 anni, ha deciso di scommettere sul food, aprendo un’osteria in via Lai: “Col cibo si può fare business, è legato al turismo, soprattutto quello giovanile della movida, una realtà in espansione. San Benedetto, poi, è una zona molto popolata e abbiamo la possibilità di lavorare a pochi metri dai produttori del mercato civico dai quali acquistiamo i prodotti freschi e di stagione”, afferma il ristoratore. “Per l’affitto pago oltre mille euro, una cifra comunque più bassa rispetto ad altre zone, e riesco a dare lavoro a cinque persone”. Ha superato l’asticella dei cinquant’anni di età anche Giorgio Corrias, alla guida di una bottega di frutta e verdura: “Prima ero a Quartu Sant’Elena, ora ho deciso di scommettere su San Benedetto. Certo, c’è già il mercato che vende i miei stessi prodotti, ma loro non sono aperti sino a sera e chi lavora negli uffici può fare la spesa, a volte, solo da metà pomeriggio in avanti”, osserva Corrias. “L’affitto? Seicentocinquanta euro al mese, molto più conveniente di via Paoli dove, per esempio, ne chiedono quasi il doppio per un locale più piccolo. Le botteghe stanno ritornando di moda e vengono apprezzate da persone di tutte le età”.

Fonte: Casteddu On Line