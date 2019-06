Cagliari, la scommessa di Francesco: “Osteria a San Benedetto, il cibo attira turisti e giovani”

Ennesimo tentativo di far rifiorire il commercio in uno dei rioni cagliaritani più “anziani”, quello di San Benedetto. E, visto che la richiesta continua ad aumentare, puntare sul food è praticamente d’obbligo. Francesco Cozzolino, 54 anni, ha scelto di aprire un’osteria in via Lai. Solo piatti sardi, carne e pesce sono presenti ovunque sul menù: “Il cibo è legato al turismo, altro settore in forte espansione in città, il business c’è tutto, non dimentichiamo che è comunque una zona densamente popolata. Inoltre, ho adottato la filosofia della ‘freschezza’, i prodotti che cucino arrivano tutti dal mercato civico”, spiega. Quando ha saputo la richiesta economica dei proprietari degli oltre cento metri quadri tra via Lai e via Pintor, Cozzolino è rimasto sorpreso: “Pago un affitto mensile di oltre mille euro, sicuramente più basso rispetto ad altre zone di Cagliari. Anche con un’osteria puoi dare un servizio in più a tutto un quartiere”, afferma. Niente tavolini in strada, solo dentro il locale. Insomma, una sorta di movida più soft rispetto ad altri quartieri cagliaritani, Marina in primis. La cucina è già attiva da qualche settimana dopo un lungo periodo trascorso a riqualificare, a proprie spese, le quattro mura che hanno ospitato, per anni, un negozio di abbigliamento gestito da cinesi. Adesso, la scommessa del food e nuovi posti di lavoro: “Insieme a me lavorano altre cinque persone. L’età media? Trent’anni”. https://www.youtube.com/watch?v=rhVhHXOTDFM&feature=youtu.be

Fonte: Casteddu On Line