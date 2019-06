Omicidio a Quartu, uccisa una donna.

Dalle primissime luci dell’alba i carabinieri della compagnia locale e di Cagliari stanno eseguendo attività di sopralluogo per un omicidio in abitazione in via Europa. La vittima è una donna quartese, Susanna Mallus, 55 anni, disoccupata e separata.

I militari sono alla ricerca del fratello convivente della donna, Massimo Mallus, 52 anni, che allo stato attuale si è reso irreperibile.

Sul posto anche il pm, Dott. Pili e il medico legale Dott. Demontis.

Si cerca anche l’arma del delitto, molto probabilmente un coltello.

L'articolo Omicidio a Quartu, uccisa una donna di 55 anni: si cerca il fratello proviene da Casteddu On line.