Alba di sangue a Cagliari, incidente in via Cadello: un morto

Incidente mortale a Cagliari in via Cadello verso le cinque. Un uomo alla guida di una Smart – del quale non si conosce ancora l’identità – ha perso il controllo dell’auto ed è morto. La macchina è finita ribaltata: sul post la polizia Municipale, i Vigili del fuoco e il 118. Inutili i soccorsi, la strada è attualmente bloccata.

