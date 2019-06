Quartu, Delunas avverte: “Senza bilancio no a 20 assunzioni al Comune”

Martedì il Bilancio di previsione tornerà all’esame del Consiglio Comunale. Se stavolta non dovesse passare è concreto il rischio che la giunta regionale possa commissariare il municipio di via Porcu. Il sindaco Stefano Delunas avverte tutti su facebook: “È doveroso descrivere in questi giorni cosa significa per Quartu l’arrivo di un Commissario. Subito 20 nuove assunzioni: questo Bilancio significa 20 nuove assunzioni a tempo indeterminato, 20 posti di lavoro al Comune di Quartu. Se questo Bilancio non passa, se tutto va bene ne riparleremo tra 15 mesi. 20 persone in più significano più servizi e più velocità nel rispondere alle esigenze dei cittadini.

APPALTO DEL VERDE PUBBLICO. Dopo un incredibile sforzo da parte di tutti abbiamo chiuso la questione relativa all’appalto del Verde a Quartu. 30 persone avranno di nuovo il proprio lavoro, la città il suo decoro. Approvato il Bilancio avremo anche la possibilità di portare il contratto con la società appaltatrice da 18 a 24 mesi.

INTERVENTO SUL MANTO STRADALE. Approvare questo Bilancio significa sbloccare 2 milioni di euro destinati al rifacimento del manto stradale. Significa programmare nell’anno in corso il ripristino dei principali assi viari della città. Mi chiedo chi, tra noi, vuole privarsi di questa possibilità ed aspettare ancora più di un anno.

Ognuno si prenda le proprie responsabilità. Non neghiamo tutto questo ai cittadini”.

