Riscaldamento globale, carestie e guerre: la Terra collasserà entro il 2050

La terra collasserà nel 20150 a causa dei cambiamenti climatici. Lo annuncia lo studio del National Center for Climate australiano, dove un team guidato dagli scienziati David Spratt e Ian Dunlop, dal sinistro titolo “Existential climate-related security risk” spiega come tra 30 anni il pianeta cambierà completamente volto. Ovviamente in peggio. Spiega che lI decennio tra il 2020 e il 2030 è l’ultimo a disposizione dell’umanità per intervenire e salvare il mondo dalla reazione negativa al riscaldamento globale.

Nel 2050 l’inizio della fine con il collasso di Artico, Amazzonia e barriera corallina. Vampate di calore bruceranno un terzo del pianeta che diventerà inabitabile. Crisi idrica e alimentare e prezzi del cibo alle stelle faranno il resto e i profughi climatici causeranno guerre. E, forse, anche la fine della civiltà umana.

