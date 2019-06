Approvato bilancio Ctm, utile di 1,5 mln

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Via libera dall'assemblea dei soci del Ctm Spa al bilancio aziendale 2018 che chiude con un utile di esercizio di 1.463.636 euro. L'intera somma sarà destinata a una riserva di garanzia, finalizzata a dare copertura all'esposizione bancaria contratta per l'acquisto dei nuovi autobus e filobus. Alla riunione hanno partecipato Paolo Truzzu, neo sindaco del Comune di Cagliari (socio al 67,5%) e della Città Metropolitana di Cagliari (socia al 25%), e Stefano Delunas, sindaco del Comune di Quartu Sant'Elena (socio al 7,5%).

"Si tratta in sostanza - spiega il presidente Roberto Porrà - di garantire con parte del patrimonio netto l'esposizione verso gli istituti di credito finanziatori. Considerando che in questo momento non abbiamo certezze sul futuro del nostro contratto di servizio, con questa decisione l'assemblea ha consolidato la sussistenza della continuità aziendale".

I due sindaci si sono complimentati per i risultati del 2018 e per la conferma del livello gestionale e di servizio raggiunto. In particolare Truzzu, che è stato consigliere di amministrazione di Ctm Spa in passato, ha sottolineato che l'azienda rappresenta "un'eccellenza nazionale in tema di mobilità e trasporto pubblico", e ha auspicato che confermi la sua leadership anche nel campo della mobilità elettrica, che considera il terreno su cui si giocherà nel prossimo futuro l'evoluzione del trasporto collettivo sostenibile.

In questa prospettiva si è detto intenzionato a esplorare le forme attraverso le quali sia il Comune che la Città Metropolitana di Cagliari possano realizzare, in collaborazione con Ctm, nuovi progetti di trasporto pubblico metropolitano a emissioni zero, basati sulle più recenti tecnologie della trazione elettrica. Ha infine anticipato la volontà di aprire un dialogo con la Regione e con i diversi portatori di interesse per favorire la definizione di una nuova governance del settore del trasporto pubblico locale, che dia certezze agli operatori e offra prospettive di miglioramento del servizio a vantaggio delle comunità dell'area metropolitana.(ANSA).