Da domani i parcheggi a pagamento a San Giovanni, Is Arutas e Mari Ermi

Servizi igienici ristrutturati, raccolta differenziata e presidio antincendio

Da domani parcheggio a pagamento in tre tratti del litorali del Sinis, nel Comune di Cabras: San Giovanni di Sinis, Mari Ermi e Is Arutas. In queste tre spiagge sono stati già posizionati i parcometri e delimitate le aree di sosta a pagamento.

Quest’anno la gestione dei parcheggi è stata affidata al S.C.T. Group S.r.l. di Albenga (SV). E da quest’anno sarà possibile effettuare il pagamento direttamente dallo smartphone, tramite un’app.

Bisognerà invece ancora attendere per i cestini dei rifiuti, che sono ancora in fase di allestimento, e saranno sistemati entro la prossima settimana. Altra novità di quest’anno: raccolta differenziata anche in spiaggia e bagni nuovi. I servizi igienici, infatti, sono stati completamente ristrutturati.

Le aree sosta, inoltre, avranno anche un presidio antincendio, dotato di estintore.