Nelle spiagge del litorale di San Vero Milis non si potrà più fumare

Nelle spiagge di San Vero Milis non si potrà più fumare

Vietati anche i contenitori in plastica monouso non biodegradabili

Da lunedì divieto di fumo in tutte le spiagge del litorale del Comune di San Vero Milis, tra le quali le più conosciute Putzu idu, Sa Rocca Tunda, S’Aena scoada, Sa Mesa Longa e Su Pallosu.

Anticipando l’imminente approvazione di un apposito regolamento comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Tedeschi, ha disposto, a partire dal 1° luglio, il divieto di fumo a tutti i cittadini residenti e non, e altresì il divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque.

Sono state emanate anche disposizioni per la riduzione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale. Viene disposto quindi il divieto di vendita per asporto e uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.