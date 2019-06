Colonne sonore film interpretate da cori

Le colonne sonore dei film di grandi maestri sono al centro de "La Via in Musica".Protagoniste il 29 giugno alle 20,30 al Museo Naturalistico del Territorio "G. Pusceddu", a Lunamatrona, l'Insieme Vocale Nova Euphonia di Sassari e la Corale Studentesca Città di Sassari, dirette dal maestro Vincenzo Cossu. L'ingresso è libero.

Organizzata dal Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia con lo scopo di promuovere il territorio della Marmilla, l'iniziativa è collaterale alla mostra "La Via del Samurai. Bushidō", allestita fino al 21 luglio. L'Insieme Vocale Nova Euphonia è specializzata in musiche da film, i suoi spettacoli multimediali mettono insieme cinema, musica e letteratura. Ha al suo attivo oltre 150 esibizioni e il suo repertorio comprende prevalentemente brani tratti da celebri colonne sonore, in versione originale o adattati per coro. Tra gli autori: Ennio Morricone, John Williams, Vangelis, Nicola Piovani, Hans Zimmer, Howard Shore, James Horner, Enya, Michael Jackson, Elton John, Queen, Adele, The Beatles, Leonard Cohen, Bob Dylan e Pink Floyd. Nel suo programma non mancano pagine del repertorio polifonico sacro, Mozart, Pachelbel, Ramírez, Schubert e della tradizione sarda. La Corale Studentesca Città di Sassari ha al suo attivo oltre 80 performance tra Sardegna, Italia, Catalogna e Croazia. Il suo repertorio spazia dal vocal pop alla world music allo spiritual gospel, fino alla musica sarda e classica. Ne fanno parte studenti di otto Istituti Superiori del territorio.