Ancora un incidente in via Cadello. Il conducente di una Fiat Panda, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto finendo contro una Fiat Fiesta. A bordo dell’auto viaggiava un minorenne, è stato soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu, in codice verde. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

(foto polizia municipale)

L'articolo Cagliari, perde il controllo e si schianta su un’auto in via Cadello: minorenne all’ospedale proviene da Casteddu On line.