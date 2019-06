Quartu, in cimitero non c’è più spazio: via alla costruzione di nuovi loculi

Contratto firmato e lavori pronti ad essere avviati, già la settimana prossima per la costruzione di due nuovi colombari e due serie di Tombe Gentilizie nel cimitero comunale di Quartu. Un intervento urgente per il camposanto, che permetterà di avere subito disponibilità di spazi liberi per diversi mesi.

Il progetto prevede di dotare il Cimitero di Quartu Sant’Elena di un numero di loculi sufficiente per sopperire alle esigenze tumulative del 2019 e una parte dell’anno 2020, in attesa di un intervento più consistente in fase di studio. La necessità di avere la disponibilità di loculi in tempi brevi ha consigliato di reperire almeno quattro aree distinte all’interno del perimetro cimiteriale.

Entrando nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di 438 loculi, suddivisi in 2 colombari, che presenteranno una omogenea continuità architettonica con quelli già esistenti e saranno posizionati in aree facilmente accessibili, sia a livello pedonale che con i mezzi di servizio. Il primo si sviluppa su 2 piani e il secondo su 3, entrambi in prolungamento a blocchi già esistenti. Al primo livello e al secondo livello dei colombari si accederà utilizzando le rampe esistente dei relativi blocchi.

È inoltre prevista la realizzazione di 2 serie di tombe gentilizie, 16 in totale. Nel complesso questa parte di lavori permetterà di realizzare 48 loculi più 64 ossari. L’intervento per la costruzione, con la firma del contratto avvenuta ieri, potrà iniziare già dai primi giorni della prossima settimana.

“Negli scorsi mesi si è reso necessario ricorrere a misure d’emergenza – spiega l’Assessore all’Ambiente e ai Servizi Tecnologici Tiziana Terrana -, ma ora con questo intervento la situazione tornerà alla normalità. Con la firma del contratto e l’inizio dei lavori infatti sarà possibile garantire la disponibilità di loculi sino al 2020, il tempo necessario a ragionare anche su altre soluzioni, compresa quella del project financing, che permetterà di chiudere la questione per diversi decenni”.

