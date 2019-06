Brutto incendio a Selargius: “Ecco come gli animali selvatici muoiono per colpa dei piromani”. La toccante testimonianza dei volontari del Nos di Quartu: “Oggi i nostri volontari sono intervenuti per un incendio in zona Su tremini de Susu nell’agro di Selargius . Incendio messo sotto controllo dai nostri volontari grazie al supporto di una squadra dell’Associazione di Volontariato Vab Sinnai.

Purtroppo vorremmo farvi riflettere sulle azioni che derivano dall’accensione di fuochi nel periodo in cui sono vietati:. nche i campi di sterpaglie ed incolti sono abitati da animali selvatici e domestici , che storditi dal fumo non riescono a trovare scampo dalle fiamme. Non accendete fuochi e se avvistate un incendio chiamate subito il 1515″.

