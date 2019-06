Pubblicate le graduatorie per l’ammissione agli asili di Oristano

Eventuali ricorsi possono essere inoltrati entro l’8 luglio

Sul sito istituzionale del Comune di Oristano sono in pubblicazione le Graduatorie annuali provvisorie per l’ammissione dei bambini nelle strutture per la prima infanzia (piccoli, medi e grandi) per l’anno educativo 2019/2020.

Eventuali ricorsi dovranno pervenire al Comune di Oristano – Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona – Ufficio Prima Infanzia, Piazza Eleonora 44 Palazzo degli Scolopi, entro lunedì 8 luglio prossimo in una delle seguenti modalità: consegnate a mano al Protocollo del Comune; inviate per posta elettronica ai seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Prima Infanzia 0783 – 791297 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Responsabile del Servizio Adriana Lai – Istruttore Amministrativo Donatella Casu.

Venerdì, 28 giugno 2019

L'articolo Pubblicate le graduatorie per l’ammissione agli asili di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.