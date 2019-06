A Bauladu si decide tutti insieme: il Comune istituisce il “Dibattito pubblico”

A Bauladu i cittadini saranno chiamati ad esprimersi nella fase preliminare di progettazione di tutte le opere pubbliche ed i servizi di valore superiore ai 100mila euro. Lo ha stabilito il Consiglio Comunale nella seduta del 17 giugno, approvando il regolamento del Dibattito Pubblico.

Lo strumento di democrazia partecipativa rappresenta un ulteriore intervento – dopo la consulta giovani, il forum delle associazioni, il bilancio in 8 punti e il bilancio partecipativo – finalizzato a incentivare la partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza e co-responsabilità, valorizzare il capitale umano del paese, migliorare l’articolazione dei processi decisionali e le scelte della pubblica amministrazione.

Nello specifico i portatori di interesse sul territorio (non solo i residenti, ma anche coloro che possiedono un’impresa, un’abitazione o svolgono attività associativa nel paese) saranno convocati in assemblee al fine conoscere le azioni in agenda, confrontarsi con la linea politica del consiglio comunale, avanzare proposte e, pertanto, co-progettare gli interventi con la pubblica amministrazione. Tale procedura partecipativa si svolge nelle fasi preliminari di elaborazione di un’opera e non può durare oltre 120 giorni. Oltre che dall’ente locale, il Dibattito Pubblico può essere attivato anche su richiesta scritta di almeno il 10% dei residenti che abbiano compiuto 16 anni.

Parla sindaco Corriga. «Tra tutte le istituzioni, il Comune è l’ente più vicino alle esigenze dei cittadini: quotidianamente un amministratore presta ascolto alle aspettative e alle necessità della sua gente”, afferma il sindaco di Bauladu Davide Corriga. “Coerentemente con il percorso di democrazia partecipativa avviato in questi anni, senza rinunciare alla responsabilità di assumere le decisioni, intendiamo coinvolgere la comunità nelle fasi preliminari di progettazione al fine di ridurre potenziali incomprensioni, portare i cittadini a conoscenza dei fattori (anche normativi) che influenzano le conclusioni, condividere le scelte progettuali per disegnare insieme il futuro del paese. Un progetto condiviso sarà un progetto più efficace. Siamo inoltre convinti che in questo modo si possano creare le condizioni per costruire nuove opportunità sociali e, in fin dei conti, una Bauladu migliore».

