A Cagliari più telecamere anti-vandali

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Nuovi impianti di videosorveglianza ed estensione della rete wi-fi tra monumenti e luoghi di cultura di Cagliari, dal Bastione di Saint Remy passando per la Galleria comunale, i giardini pubblici, Palazzo di Città e Museo Cardu. Obiettivo: proteggere e rendere più sicuri e fruibili alcuni importanti siti che nel passato sono stati oggetto di gravissimi atti vandalici, come accaduto per le statue dei giardini.

Al Bastione di Saint Remy sono ora in funzione sette nuove telecamere e due sistemi per la diffusione della rete w-ifi comunale. Nei giardini pubblici e alla Galleria comunale è stato realizzato un nuovo impianto in fibra ottica che ha permesso l'installazione, anche qui, di sette telecamere e 3 access point esterni per il wi-fi, oltre all'installazione di 54 telecamere interne di nuova generazione con l'estensione di ulteriori tre sistemi radio di accesso gratuito alla rete internet.

Il Museo di Arte Siamese Cardu, che recentemente ha festeggiato i suoi 100 anni con il convegno internazionale di studi orientali, è stato collegato alla rete comunale mediante un ponte radio e oggi dispone dei servizi di accesso libero alla rete wi-fi e alle applicazioni multimediali sviluppate per il museo. Sono in corso le operazioni di potenziamento dell'impianto di videosorveglianza. Al Palazzo di Città è stato invece ripristinato ed esteso il sistema di videosorveglianza che oggi dispone di 45 telecamere. (ANSA).