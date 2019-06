Sfida ballottaggi a Sassari e Monserrato

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Nuova chiamata alle urne per i cittadini di Sassari e Monserrato, comune della città metropolitana di Cagliari, dove si andrà al ballottaggio domenica 30 giugno, perché nessuno dei principali sfidanti è riuscito a superare il 50% dei consensi al primo turno, il 16 giugno scorso. A Sassari il centrosinistra è avanti con il magistrato prossimo alla pensione, Mariano Brianda (34%), mentre l'ex sindaco e senatore Nanni Campus, indipendente di area centrodestra, si è fermato al 30,5%. A Monserrato, invece, è in testa il sindaco uscente Tomaso Locci (48,8%), area di centrodestra sostenuto da tre civiche. La sfidante è Valentina Picciau, esponente del Pd con l'appoggio di due civiche che parte dal 23,6% dei consensi ottenuti il 16 giugno.

Con i seggi aperti in piena estate, anche sul ballottaggio di domenica incombe l'incognita affluenza, già in calo di otto punti al primo turno nei 28 comuni sardi chiamati al rinnovo: a Sassari si era arrivati al 54,7% degli aventi diritto, a Monserrato al 51,3%. Urne aperte dalle 7 alle 23 nelle 157 sezioni complessive tra i due Comuni. Lo scrutinio partirà subito dopo la chiusura dei seggi. (ANSA).