La “folle” inversione di una Bmw in via Cadello provoca il crash: traffico nel caos. Incidente stradale questa mattina in via Cadello. Una Bmw condotta da un 42enne cagliaritano effettuava una inversione di marcia ed è entrata in collisione con una Mazda condotta da un 78enne cagliaritano. I veicoli danneggiati sono rimasti a lungo fermi al centro della carreggiata, inevitabili i disagi per il traffico con fila che arrivava fino alla rotonda di via Santa Maria Chiara. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

