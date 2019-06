Concorsi truccati nelle Università, indagata prof di Cagliari. Del Zompo la difende: eccellente studiosa e docente

Concorsi truccati nelle Università Italiana, indagata una professoressa di Cagliari. E per difenderla interviene in prima persona in Rettore. In merito al coinvolgimento della professoressa Maura Monduzzi nell’inchiesta della Procura di Catania, la professoressa Maria Del Zompo, Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, dichiara: “E’ un problema che riguarda l’Università di Catania. Sono sorpresa, conosco la prof.ssa Monduzzi per essere un’eccellente studiosa e docente. Siamo fiduciosi che la magistratura farà chiarezza nel più breve tempo possibile”. La prof indagata è Maura Monduzzi, professoressa ordinaria di Chimica Fisica della facoltà di Scienze, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. La notizia è stata riportata oggi dall’Ansa: “Alla prof, 69 anni, laureata a Cagliari in Chimica Industriale e ordinaria dal 2001, è stato notificato dalla Digos di Cagliari l’avviso di garanzia. La docente deve rispondere di concorso in abuso d’ufficio”.

