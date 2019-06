Un sorriso di gioia all’alba cagliaritana, la ragazza e il ragazzo “stanco” che piange in strada

Anche si, all’alba certe volte, fortunatamente, il buon umore ti permette di iniziare la giornata con speranza. Ti convinci che non tutto è schifo che … che: “Un giovane segue un altro in auto, nella prima un ragazzo giovanissimo ed una ragazza, che si rivela la sua compagna, dietro un ragazzo non molto più grande, mi convinco che stia per succedere qualcosa di brutto. Fermati! Il ragazzo con la ragazza, dopo varie urla, si accosta. Parcheggia!!! No, rientro a casa. No, cosi’ a casa non rientri, vai a piedi non capisci che non riesci a guidare, sei “stanco”. L’auto la parcheggio io, dammi le chiavi. Il ragazzo, dopo varie insistenze cede, si ferma e parcheggia, la ragazza scende e tranquillizza il suo ragazzo che inizia a piangere.

Il ragazzo della Ditta “……” ha le chiavi dell’auto, parcheggia, aiuta a tranquillizzare il ragazzo e consiglia di andare a casa a piedi e di tornare a prendere la macchina in mattinata. A quel punto è giusto intervenire, urlo: “Posso offrirvi un caffè, mi farebbe tanto piacere “. No, grazie molto gentile, devo correre a lavoro per consegnare dei pacchi ai nostri clienti.” “Noi andiamo a casa, grazie”. Belle cose, all’alba di una giornata afosa e calda, belle cose che ti permettono di attestare che: non tutto il mondo fa schifo, non tutto è uguale, non tutti sono indifferenti. E, non sono eccezioni sono regole, che ti strappano un sorriso di gioia. All’alba.

Gianfranco Carboni

