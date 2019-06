“Is Molas, un gatto investito nella notte e ucciso da un noto onorevole cagliaritano che non si scusa…”. Scy Suffiotti, bravissima artista poulese, ha raccontato su Fb lo spiacevole avvenimento di ieri notte che ha causato la morte di un gattino: “Ieri sera, un gatto color miele camminava piano, quasi flemmatico per l’eccessivo caldo, avrebbe voluto attraversare la strada, e la macchina di fronte a me era lenta. Io ho pensato, si fermerà per farlo passare, sicuramente lo farà passare! C’era tutto il tempo e lo spazio, inoltre la via era vuota. Invece no, ho visto un vero e proprio “centrare il bersaglio” infatti la macchina ha volutamente preso il gatto. Un orrore, non voglio descrivere la scena perché non mi ha fatto dormire. L’ho inseguito fino casa e gli ho fatto presente cosa era accaduto, e che non si era nemmeno fermato, lui mi ha riso in faccia dicendomi: era solo un gatto!!. Io con mia figlia abbiamo discusso animatamente con lui. Lui, messo alle strette è diventato aggressivo, ed è venuto fuori ciò che era in realtà, un uomo meschino e feroce nonostante la sua camicia bianca abbottonata. Ho provato schifo per quell’ “uomo”” e disgusto per il padre che è. Con quella bravata cosa voleva insegnare al figlio? L’empatia? Il rispetto? L’amore?

Mi auguro che il ragazzino diventi una persona migliore del padre, io lo spero con tutto il cuore.

Ciò che ho scoperto oggi, mi fa ancora più rabbia, l’uomo che ha ammazzato il gatto è un noto politico “”””onorevole””””. In teoria non dovrebbero dare il buon esempio?”. Nella foto, il post dell’artista di Pula.

