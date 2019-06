Domenica la regata di Is Fassois, ecco come si svolgerà

Il programma delle gare in acqua e della giornata di festa

Saranno tredici i regatanti che domenica prossima, 30 giugno, si sfideranno tra le acque dello stagno di Santa Giusta, a colpi di remi e cantoi. Tra questi ben sette sono giovanissimi, provenienti dai laboratori di conduzione e realizzazione delle imbarcazioni.

Nella giornata diverse le iniziative in programma. Si comincia alle 9, con l’esposizione e la promozione dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Alle 10 segue l’esibizione dei piccoli fassoneris.

Tutti davanti allo stagno alle 11 per assistere alle 1° Regata dei SUP in laguna “Othoca SUP CUP” a cura di A.S.D. Eolo beach sport.

I prodotti locali accompagnano la pausa pranzo a partire dalle 13 e alle 15 spazio alla scoperta del territorio, con la visita guidata gratuita di Santa Giusta “I tesori della laguna”. Partenza nell’area del boschetto di fronte all’ittiturismo “Su Fassoi”.

Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare dalle 9:30 alle 12:30, al numero 347 198 7283.

Comincia a salire l’emozione per la gara dalle 17, con la sfilata dei regatanti accompagnati dai gruppi Folk “Mindizzu” di Santa Giusta, i gruppi di San Vero Milis e di Simaxis e da organetto e fisarmonica.

Alle 18 il via alle regate.

In serata, alle 20 la rievocazione storica con l’arrivo degli abitanti di Tzur. Alle 20.30 la sagra del pesce arrosto, curata dalla Pro loco e in chiusura della manifestazione i Bertas in concerto.



Venerdì, 28 giugno 2019

