La stagione è appena all’inizio, ma nel Sinis alcuni bagnanti lamentano di dover già fronteggiare turisti che vorrebbero portare a casa la preziosa sabbia di quarzo, come souvenir della vacanza in Sardegna.

Tra le cause, oltre la mancanza di educazione ambientale di molti bagnanti, anche l’assenza di un numero adeguato di cartelli con i divieti scritti in diverse lingue.

La segnalazione arriva da un lettore, che racconta di essere intervenuto per fermare il prelievo da parte del vicino di ombrellone nella spiaggia di Mari Ermi.

“Non possiamo essere solo noi cittadini a difendere le nostre coste”, scrive il lettore. “I cartelli posti nei pressi della spiaggia non sono sufficienti e anche qualche controllo in più non guasterebbe”.

Venerdì, 28 giugno 2019

L'articolo Furti di sabbia nel Sinis: “Servono più cartelli” sembra essere il primo su LinkOristano.it.