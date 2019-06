Sardegna Volleyball Challenge: i risultati della prima giornata Squadre in campo anche domani e domenica per il torneo promosso dalla Gymland

Prima giornata di gare ieri al Sardegna Volleyball Challenge. Dopo la bella anteprima al PalaTharros, dedicata all’integrazione e al connubio sport e disabilità, con la nazionale russa che ha incontrato la squadra sassarese dell’ABBICI che include persone diversamente abili in gruppi di normodotati, oggi il torneo è entrato nel vivo.

Il via ufficiale, al PalaTharros di Oristano, è stato dato dal Sindaco Andrea Lutzu che è sceso in campo per la prima battuta della partita inaugurale tra Russia e Gymland.

Il match è finito 3-0 per le russe (25-10, 25-8, 25-13).

A Marrubiu facile vittoria della Slovenia con la Quadrifoglio Porto Torres. 3-0 il finale con parziali di 25-18, 25-17, 25-10.

A San Nicolò Arcidano la rappresentativa di Mantova supera con un rotondo 3-0 l’Irlanda: 25-4, 25-7, 25-13

A Cabras l’Inghilterra perde 1-3 con le tedesche della RPB Berlino: 27-29, 25-21, 22-25, 13-25.

Nel pomeriggio la Russia supera l’Inghilterra 3/0 (25-8, 25-15, 25-7), mentre la Slovenia domina l’Irlanda. Al PalaTharros finisce 3-0: 25-4, 25-7, 25-7.

Bella impresa del Quadrifoglio Porto Torres che vince al tie-break con la rappresentativa di Mantova. A Cabras finisce 3-2: 25-15, 16-25, 22-25, 25-22, 15-13.

Buona la prova delle padrone di casa della Gymland con la RPB Berlino. Le tedesche vincono ma solo dopo tre set tiratissimi: 3-0 25-21, 25-22, 25-20

Il programma dei prossimi giorni. Domani, sabato 29 giugno, alle 17 e alle 19,30, al PalaTharros le semifinali.

Domenica 30 giugno la finalissima, sempre al PalaTharros, alle 10.

Il Sardegna volleyball challenge è organizzato dalla ASD Gymland ed è inserito nel cartellone ufficiale di Oristano Città Europea dello sport 2019.

Per gli aggiornamenti, le cronache e le curiosità oltre ai canali social sarà attivo il sito internet ufficiale del torneo www.sardegnavolley.com

Venerdì, 28 giugno 2019

