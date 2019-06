Anche a Tresnuraghes una spiaggia per gli amici a quattro zampe

Si trova a Porto Alabe. Aperta dall’alba al tramonto sino al 30 settembre

Anche nel Comune di Tresnuraghes si può andare in spiaggia con il proprio amico a quattro zampe, il cane. La “dogbeach” di Porto Alabe sarà aperta fino al 30 settembre, dall’alba al tramonto.

“In questo tratto di spiaggia” commenta la vicesindaco Gabriella Sanna, “è permessa la funzione d’accesso anche con i propri cani. Inoltre c’è anche una zona d’ombra, e i cani possono bagnarsi nello specchio d’acqua antistante la spiaggia.”

La “dogbeach” ha però le sue regole: i cani devono essere muniti di guinzaglio e targhetta con i dati del proprietario e aver fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie, ed essere custoditi e sorvegliati continuamente dal proprietario.

La spiaggia è libera ma non ci sono i servizi dedicati, eccetto i cestini per le deiezioni, non forniti, però, di sacchetti e paletta. Tocca, quindi, al proprietario munirsi di tutto il necessario prima di accedere alla spiaggia.