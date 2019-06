A Torre Grande sventola per la nona volta la bandiera blu

Per il nono anno consecutivo Torre Grande conquista la bandiera blu, un riconoscimento che conferma che la spiaggia degli oristanesi ha i servizi che soddisfano i criteri di qualita della FEE, l’organizzazione internazionale per l’Educazione Ambientale, come le rampe per la discesa dei disabili in spiaggia, i bagni pubblici, la raccolta differenziata, la rete fognaria, il servizio di salvataggio e la qualità delle acque.

La bandiera è stata issata questa mattina dal sindaco Andrea Lutzu, alla presenza dell’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri e dell’assessore al turismo Stefania Zedda, nella grande aiuola difronte alla torre spagnola.



La marina di Torre Grande è spesso oggetto di critiche da parte di molti cittadini oristanesi. Tanti, infatti, quelli che la considerano abbandonata a se stessa.

“Io non direi proprio che sia abbandonata”, commenta l’assessore Licheri. “Con la programmazione territoriale, grazie a un finanziamento, ora rifaremo il lungomare, così da migliorarla anche dal punto di vista estetico”.

Venerdì, 28 giugno 2019

