Yacht Club a P.Rotondo apre ristorante

(ANSA) - PORTO ROTONDO, 28 GIU - Lo storico Yacht Club di Porto Rotondo, a un passo dalla Costa Smeralda, si trasforma in un Temporary Restaurant & Lounge Bar. Apre per la prima volta le porte al pubblico con una serie di iniziative fino al 29 settembre, tra alta cucina, dj set, eventi esclusivi e lo spettacolo naturale dei tramonti con vista sul porto. Rinomati chef da tutta Italia sono protagonisti ogni settimana con una loro proposta culinaria.

Ospite d'eccezione, dal 29 luglio al 4 agosto, Davide Puleio de L'Alchimia di Alberto Tasinato, destinazione gourmet milanese. Questa settimana, invece, è la volta di chef Federico Beretta, Ristorante Feel di Como. Poi ancora, Davide Maci-The Market Place di Como, Alberto Tonizzo-Al Ferarùt di Rivignao Teor, Francesco Sposito-Taverna Estia di Brusciano, Renato Rizzardi-La Locanda di Piero di Montecchio Precalcino, Alberto Basso-Trequarti Val Liona, Luca Marchini-L'Erba del Re Modena, Emanuele Donalisio-Il Giardino del Gusto Ventimiglia, Nikita Sergeev-L'Arcade Porto S.Giorgio.

Porto Rotondo On Top è un temporary restaurant di nuova concezione nato dall'idea dell'agenzia NewBlend. "Per la prima volta lo Yacht Club ha deciso di rilanciarsi con una operazione a tutto tondo che ha il suo cuore nel piccolo borgo", commenta il presidente Roberto Azzi.(ANSA).