Artigianato artistico, 7mila imprese

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Sono le 6.850 le imprese artigiane dell'artigianato artistico della Sardegna che, con i loro 13.942 addetti, realizzano, prevalentemente con tecniche manuali ad alto contenuto professionale, prodotti di elevato valore estetico. Rappresentando il 19,7% di tutto il comparto artigiano della Sardegna, e il 20% dei dipendenti, l'artigianato artistico riunisce il capitale umano delle imprese che, creando valore economico, culturale e sociale, realizzano prodotti ad alto contenuto identitario ed esprimono la cultura dei popoli, rappresentando simboli delle tradizioni e della creatività.

E' questo, in sintesi, ciò che emerge dall'analisi effettuata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna per le MPI, con i dati UnionCamere-Infocamere del primo trimestre 2019, relativa alle imprese impegnate in ben 21 settori.

A livello nazionale, la Sardegna occupa la 16/a posizione come numero di imprese. Tra i territori, 2.655 realtà, con 5.325 dipendenti, sono registrate nella vecchia provincia di Cagliari.

Seguono le 2.307 imprese in quella di Sassari che offrono lavoro a 4.758 addetti, 1.331 a Nuoro con 2.596 lavoratori, e 557 a Oristano che chiude con 1.263 addetti. Le più consistenti numericamente sono le imprese della lavorazione dei metalli (1.331 imprese e 2.562 addetti), seguite dal quelle del legno (1.139 e 1949 operatori), dalle aziende che si occupano di strumenti musicali e occhialeria (958 con 1756 lavoratori) e degli alimentari (910 con 3.717).

All'interno del comparto, troviamo anche quelle che si occupano di "tipico-tradizionale", che in Sardegna, pur avendo numeri assai ridotti, rappresentano l'immagine vera e propria della cultura e delle radici della isolane. Quindi l'oreficeria (filigrana, oro, corallo, monili, gioielli), i tessuti (tappeti, scialli, coperte), la ceramica (terracotta), il legno (arredamento e radica), la pelle, i coltelli (leppe, pattadesi, arburesi), la pietra e il vetro.

"L'artigianato artistico - dice Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Sardegna - costituisce un grande patrimonio culturale ed economico e rappresenta nel mondo l'emblema del gusto, creatività e dell'unicità del prodotto made in Italy e in Sardegna".(ANSA).