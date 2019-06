Cagliari, serata di flamenco all’Exmà

Spiegare cos’è il Flamenco non è cosa facile.

Passione, gioia, forza, sofferenza, allegria… l’espressione di questi sentimenti senza filtri dà vita a un concentrato di magia e seduzione che si chiama Flamenco.

Flamencosoul propone nello spettacolo “Tablao Flamenco” un repertorio che comprende coreografie soliste e di gruppo intervallate da parti musicali.

Rosso, come la passione, come la sensualità, come il rossetto sulle labbra di una donna che macchia il colletto del suo amante nel più sensuale dei baci.

Giallo, come il sole che scalda una terra rovente, come la luce che si riflette sul parquet che risuona al ritmo dei tacchi di ballerine di Flamenco.

Insieme si fondono è una magia che ci porta dritti in Spagna, tra lunghi vestiti rossi, fiori, sangria e passione.

Arriva una delle feste più apprezzate di sempre.

Nos vamos a España!

L’Exma è la cornice ideale per una notte caliente da vivere insieme.

