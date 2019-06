Concorsi truccati in Atenei, inchiesta

Tocca anche Cagliari l'inchiesta 'Università bandita' della Digos coordinata dalla Procura di Catania su 27 concorsi. Il rettore di Catania, Francesco Basile, e altri nove professori sono stati sospesi dal servizio dal Gip.

Sono indagati per associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. Sono complessivamente 40 i professori indagati degli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona.

La polizia di Stato sta eseguendo le perquisizioni nei confronti dei 40 professori indagati. L'inchiesta, denominata 'Università Bandita', nasce da indagini avviate dalla Digos della Questura di Catania su 27 concorsi che per l'accusa sono stati 'truccati'. E in particolare riguardano l'assegnazione di 17 posti per professore ordinario, quattro per professore associato e sei per ricercatore.